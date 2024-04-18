鋒面影響 氣象專家：中北部留意強陣風及大雨

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天表示，鋒面影響，新竹以北至宜蘭地區發布大雨特報。氣象專家提醒，目前主要雷雨區在新北及台北，今晨至午前，中北部可能遭遇強陣風、短暫大雨及雷擊。

中央氣象署今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機會，注意雷擊及強陣風。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享紅外線雲圖，提醒台灣北端中了，煙囪雲形的中尺度對流系統；並表示雷達回波也很清楚。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前主要雷雨區於新北的西北側及台北的北投、士林、公館一帶；隨著鋒面通過，台中以北沿海一帶的雨勢也會逐漸明顯，雷雨並伴隨強陣風。

天氣風險公司總經理彭啟明今天表示，昨天下午由長江流域發展的低壓系統東移，影響中北部；起初降雨量小，深夜天氣一度穩定，凌晨2時30分北部海面開始對流；凌晨4時30分北海岸受強對流影響，對流因西南風強化而旺盛。

彭啟明提醒，今晨至午前，中北部可能遭遇強陣風、短暫大雨及雷擊，午後轉為東北至偏北風，天氣多雲至陰，偶有雨；午後中南部山區和東南部可能短暫降雨，影響平地但強度弱。（編輯：李錫璋）1130418