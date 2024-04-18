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中部以北雨勢較大、留意強陣風 白天25至28度

2024/4/18 08:15（4/18 08:23 更新）
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（中央社台北18日電）氣象署表示，今天由於鋒面清晨至上午通過，水氣增加，天氣不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署說，尤其在中部以北地區有較大雨勢發生的機率，並且可能伴隨雷擊及強陣風，行車用路請留意天氣的的變化，外出亦建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署指出，今天各地低溫約攝氏22至24度，因為水氣增加，北部、東北部及東部地區白天高溫會比昨天稍微轉涼，約25至28度，東南部及中南部仍可達30至34度，體感仍較為悶熱。

此外，氣象署說，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有較強陣風，早晨馬祖亦有較強陣風，請多加留意；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊。（編輯：李錫璋）1130418

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