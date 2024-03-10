清晨偏冷白天氣溫稍回升 雲量偏多各地有降雨機率
2024/3/10 07:54
（中央社台北10日電）氣象署表示，今天清晨各地仍偏冷，預測低溫，中部以北及東北部攝氏12至14度，其他地區約15至18度；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，預測北部及東半部，高溫回升到17至20度，中南部高溫介於20至23度間。
中央氣象署指出，天氣方面，由於中層水氣較多，各地雲量也偏多，除台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區及澎、金、馬也有零星短暫雨機率；中部以北3500公尺以上高山留意路面結冰，若水氣、氣溫條件配合，不排除有零星降雪機率。
由於東北風偏強，恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全，大台北偶有較強偏東風，也請留意。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積。
花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130310
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