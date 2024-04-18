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災防告警訊息雙北多處山區暴雨 留意溪水暴漲儘速遠離
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災防告警訊息雙北多處山區暴雨 留意溪水暴漲儘速遠離

2024/4/18 08:11（4/18 08:37 更新）
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圖為18日上午雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
圖為18日上午雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天發布大雨特報，新竹至宜蘭防大雨；另外針對雙北多地區發布山區暴雨災防告警訊息，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離。

中央氣象署今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機會，注意雷擊及強陣風。

氣象署已針對新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至上午8時33分。

另外，針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至上午9時32分。

氣象署提醒，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離；遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：李錫璋）1130418

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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