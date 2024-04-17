停電拔插頭保護電器？頻繁跳電怎麼辦？夏季居家用電安全事項一次看

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（中央社網站17日電）夏季是用電高峰期，當發生停電或跳電時，許多民眾擔心因此傷害電器功能，而會採取拔插頭、關閉總電源的動作，究竟這些行為是否有用，又有哪些措施能夠保障停電、跳電時的用電安全？中央社帶您了解。

停電後電器容易壞？

根據台電月刊刊載，以往民眾認為電器容易在停電或跳電中受損，是因為恢復供電時，電壓會瞬間飆高，也被稱為突波電壓（突壓），若因此超過一般電器標準的110伏特或220伏特，就可能導致電器中的IC電路板，因無法承載過高電壓而故障。

拔插頭是迷思

然而，專業水電技師李金祥表示，近年新出廠的電器像是電視、冷氣機、冰箱，都有全電壓設計，可以承受100伏特到240伏特的電壓，只要瞬間電壓不超過240伏特，基本上並不會造成電器損壞，部分有自保功能的電器也會在停電時自動關機，造成損害的機率不大。

因此對於「停電後要先關掉總電源、拔掉插頭，才能防止電器損壞」的做法，李金祥認為並不需要多此一舉。但若是將家裡各種設備用網路系統連結，以達到自動化的「智慧宅」，因內部配備較多迴路及電路板，就建議配備穩定電壓設備如穩壓器、突波吸收器加以保護。

頻繁跳電增風險

若是跳電情況，多是因為同時使用許多電器設備，超出原本電線能負載的量，若經常發生，會造成無熔絲開關變得比較高溫、疲乏，使得開關有失靈的狀況，就可能發生火災。

這時應避免同時使用太多高功率電器，並建議採分段使用。比如先暫時把冷氣、電腦關掉，並開啟無熔絲開關，等電鍋煮完東西後再把電腦打開，方能降低危險發生。

電線老化、老宅舊配線要注意

除了注意電器本身，電線線路安全也須留意，平時延長線若常纏繞在一起，熱能無法順利散掉，易導致絕緣體的劣化或熔化，進而造成短路，引發火災；插頭長期未拔也容易導致附近絕緣體慢慢碳化使絕緣效果變差，反而具有導電性，形成「短路的迴路」，須定期檢查。

另外，電線會隨著住宅使用年限增加跟著老化，造成絕緣劣化，可能引起漏電或線間短路起火花情形。大部分15年以上的房子，室內插座配線線材約為1.6mm以下，而現今電線線材都已經更改為2.0mm以上，因此老屋在裝潢時重拉所有配線，並計算能接多少設備，更能確保用電安全。（編輯：翁堃耀）1130417