北市電氣火災短路肇因居冠 消防籲謹記5不1沒有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市消防局今天指出，北市近5年共發生3441件電氣火災，占總火災近3成，且起火原因依序為短路和使用不當，呼籲民眾謹記不超過負載的「五不一沒有」防範口訣。

消防局今天發布新聞稿表示，統計北市近5年共發生3441件電氣火災，占總火災29.7%；且電氣起火原因以短路1741件最多、占電氣火災50.6%，其次為使用不當298件，占電氣火災8.7%。

其中，分析298件使用不當電氣火災之的電氣種類，又以電磁爐及電熱爐分居前兩名，分別有69件（占使用不當23.2%）及64件（占使用不當21.5%）。

消防局指出，電爐使用不當樣態包含煮焦、油鍋起火及誤觸啟動開關等，因使用不當而導致火災發生案件時有所聞。

台北市大安區今年4月曾發生一起電陶爐使用不當而起火燃燒案例，導致1人受傷。消防局說，起因是民眾使用電陶爐加熱大豆油準備油炸食材，卻在加熱時離開，返回廚房後才發現鍋內大豆油起火，當下雖立即移開燃燒鍋具和使用滅火器撲滅火勢，仍造成民眾右手、胸口及雙腳遭燙傷。

除此之外，台北市內湖區今年8月也發生一起電磁爐使用不當而起火燃燒案例。消防局指出，起因為民眾誤觸廚房嵌入式電磁爐開關而未發現，造成爐面上放置鍋具因溫度過高，進而使得周邊雜物起火燃燒，所幸屋主及時關閉開關且以水撲滅，才未造成傷亡。

消防局呼籲，民眾使用電磁爐、電陶爐或IH爐烹煮食物時，應全程在旁監看，養成「人離火熄」的習慣，以免食物煮焦或食用油在加熱過程中因油溫過高導致起火燃燒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，電磁爐、電陶爐等電爐產品為常見家用電器產品，民眾除養成良好烹煮及生活習慣外，也需於購買前確認有無貼附商品檢驗標章或安全標章，以避免使用不當引起火災。

消防局提醒，民眾應謹記電氣防範口訣「五不一沒有」，分別為不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、沒有安全標章的產品，不要買、不要用，並定期檢查臥室及客廳電氣產品安全性，養成良好使用習慣。（編輯：李錫璋）1111115