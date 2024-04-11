內政部修設置標準 室內停車空間得選設自動撒水設備

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（中央社記者陳俊華台北11日電）內政部務會報今天通過修正，考量民眾使用電動車日益普及，為使室內停車空間發生火災時，有效降低延燒風險，新增得選設自動撒水設備，發生電動車火災時，第一時間就可自動撒水侷限火勢。

內政部透過新聞稿表示，為順應國際規範趨勢及符合淨零碳排政策方向，內政部務會報今天通過修正「各類場所消防安全設備設置標準」。

內政部說，考量民眾使用電動車日益普及，為使汽車修理廠、室內停車空間及昇降機械式停車場等室內場所，發生火災時，能有效降低火災擴大延燒風險，除原訂得選設水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳等滅火設備外，新增得選設自動撒水設備，以因應如發生電動車火災時，第一時間就可偵測自動撒水降溫侷限火勢。

內政部表示，這次修法也考量惰性氣體及鹵化烴等潔淨藥劑滅火設備，能有效降低防護空間裡的氧氣濃度、阻斷燃燒連鎖反應等滅火性能，目前國內設計與技術純熟，已普遍設置於電信機房等場所，但現行使用須經內政部消防技術審議委員會審議，耗時較長。

內政部說，為提升審查效率並將審議程序法制化，因此在設置標準中，增訂惰性氣體及鹵化烴滅火設備設置、藥劑儲存容器及配線耐燃耐熱保護等規定，方便消防專技人員規劃施行，同時也明定由地方消防機關逕行審查，簡化審查程序。

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內政部指出，「各類場所消防安全設備設置標準」部分條文修正草案，將依法制作業程序在近日發布施行。為因應室內停車空間既有泡沫滅火設備，變更為自動撒水設備的設計需求，以及地方消防機關審查惰性氣體及鹵化烴滅火設備的圖說審查及竣工查驗需求，消防署已著手研擬相關技術指導原則及審勘注意事項。

內政部說，後續將辦理系列講習，加強各地方消防機關審查效能，並結合消防公協會共同推廣消防設備人員交流訓練，邀請國內外專家學者舉辦研討會，以鞏固國內消防工程設計水平，營造安全的生活環境。（編輯：翟思嘉）1130411