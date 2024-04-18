桃園近日多次停電 王美花：配電設備損壞無關供電

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（中央社記者郭建伸台北18日電）桃園連續兩天4度停電，桃園市長張善政批評蔡政府能源政策荒腔走板。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，桃園停電事故是配電設備損壞，與供電完全沒關，希望大家就事論事。

立法院經濟委員會今天審查113年度中央政府總預算案經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，王美花應邀列席備詢。

她於會前答覆媒體相關提問時表示，桃園停電狀況是配電設備損壞，跟供電系統沒有關係。

張善政昨天批評，能源政策在總統蔡英文過去8年荒腔走板，造成台電財務吃緊，電力基礎設施維修不到位，才會造成意外跳電現象頻繁，他呼籲總統當選人賴清德上任後要好好檢討並修正。

王美花對張善政的批評回應說，桃園停電與供電無關，希望大家就事論事；至於15日全台供電一度降至限電邊緣，她表示，並沒有限電，這是因為先前強震導致機組故障，這沒辦法預料。

今天上午北台灣降下大雨，王美花因塞車到8時58分才抵達立法院，但媒體仍堵訪王美花追問電力供應問題，王美花略為不悅地表示，「記者不要這樣好不好？」現在已超時，她要去開會，可以的話一定會跟外界說明。（編輯：郭無患）1130418