桃園連2天停電 平鎮區仍有1051戶搶修中

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市大園、中壢青埔、藝文特區一帶昨天有1萬807戶停電，沒想到今天晚間平鎮區又有3094戶停電，截至晚間9時56分已復電2043戶，剩餘1051戶持續搶修中。

桃園市大園、中壢青埔地區昨天下午有3762戶停電逾2小時，藝文特區一帶昨天晚間又有7045戶停電2小時；台電初判是因為電纜故障、高壓線斷落等原因導致。

桃園市長張善政今天上午接受媒體聯訪時說「上梁不正下梁歪」，能源政策在總統蔡英文過去8年荒腔走板，造成台電財務吃緊，電力基礎設施維修不到位，才會造成意外跳電現象頻繁；呼籲總統當選人賴清德上任後能好好檢討並修正。

台電透過新聞稿澄清，強調昨天桃園部分地區發生停電屬配電線路事故，與系統供電能力無關。台電獲報後第1時間即派員投入現場搶修，對於事故停電造成民眾不便深感抱歉，未來除持續加強設備點檢、巡修維護外，也將持續強化電網韌性，盡力降低停電對民眾的影響。

不料今天晚間9時17分許，桃園市平鎮區安平街、延平路、振興西路、富貴街、新德街、榮興街、環南路、環南路二段、廣泰路、崇義六街、崇義五街、崇義三街一帶又有3094戶停電。

台電表示，宋屋變電所ON53饋線電驛動作跳脫事故造成停電，已先隔離故障區間；截至晚間9時56分已復電2043戶，剩餘1051戶持續搶修中。（編輯：龍柏安）1130417