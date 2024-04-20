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台電總經理王耀庭請辭 經濟部：全力慰留
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經部：王耀庭帶員工在前線努力 不捨台電陷政治攻防

2024/4/20 10:24（4/20 10:38 更新）
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台電總經理王耀庭。中央社記者趙世勳攝 113年4月19日
台電總經理王耀庭。中央社記者趙世勳攝 113年4月19日
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（中央社記者謝方娪、曾智怡台北20日電）台電總經理王耀庭請辭，經濟部將全力慰留，強調這段時間他帶領台電員工在前線努力，不捨台電陷入政治攻防。經濟部表示，花蓮強震後，台電出動超過6000人次搶修，維持電力穩定，各地事故性停電持續減少，均有數據可證。

台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，台電總經理王耀庭今天表示將請辭負責，經濟部則回應全力慰留。

經濟部指出，從403花蓮強震後，台電出動超過6000人次搶修線路，維持電力穩定，即使是發電機組受地震影響故障或臨時跳機，台電均快速反應調度，持續穩定供電。

經濟部表示，這段時間王耀庭帶領台電員工在前線努力，也不捨台電陷入政治攻防，目前經濟部長王美花、台電代理董事長曾文生正慰留中，希望王耀庭持續為台電及國家努力。（編輯：黃瑞弘）1130420

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