台電：需量反應行之有年 去年平均每度成本2.16元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）台電15日傍晚啟動需量反應措施向企業購電，引發議論。台電今天表示，需量反應是國際電業普遍作法，部分意見總曲解為缺電，甚至上綱到能源政策錯誤，但其實在過去3座核電廠、6部機組皆運轉時，需量反應措施也同樣實施過。

對於外界擔心需量反應會增加台電過多的支出，台電指出，以去年統計為例，需量反應措施共抑低用電9.1億度，平均每度成本新台幣2.16元，占台電全年成本不到0.2%。

台電今天發布新聞稿說明，需量反應措施自1979年就開始實施，並非近年才有，也是國際電業的普遍作法，而非台灣獨有。

台電表示，穩定供電本來就可同時透過供給面及需求面雙管齊下，台電透過多元措施確保供電穩定，盼社會大眾予以理解，而非將任何有助供電穩定的措施，都刻意曲解抹黑，對於台電同仁專業實在不公平。

台電說明，需量反應措施並非強制用戶限電，而是以電費扣減為誘因，讓設有自備發電機或能快速調整產程的用戶自由選擇參加，鼓勵用戶配合減少尖峰用電，或將尖峰用電轉移至離峰時間，全世界的電業都將其視為重要的電力資源。

台電表示，即使以15日夜尖峰供電趨緊來看，當天執行的措施有計畫性、即時性及需量競價，初估抑低約480萬度用電量，電費扣減總金額2000多萬元，平均每度近5元。

台電強調，相較為了一整年8760小時中僅約200小時的用電尖峰，而耗費鉅資新建每度成本約9至17元的尖載機組，如果是為因應用電尖峰或突發狀況，以需量反應措施引導用戶抑低用電，更可兼顧經濟與環保。

有關立委認為需量競價不能變成常態，台電表示，「需量競價」是需量反應措施的其中一種，採愈低報價者先得標，因此並非均為每度10元；在電力系統有突發狀況時，若是能配合台電臨時於2小時前通知且抑低用電者，即加碼其報價2成，屬於短期間救急的應變，並非常態。

台電指出，近3年也已減少執行次數，而15日夜尖峰時段所採取需量競價，可避免後續如又遭逢其他突發狀況，以致停電造成更大損失，因此在救急情境下短期執行需量競價，既合理也務實。（編輯：楊蘭軒）1130421