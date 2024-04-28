光電不足引發415供電吃緊？台電：震後機組跳脫所致

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（中央社記者劉千綾台北28日電）針對民眾黨主席柯文哲質疑415當晚光電不足才導致供電吃緊，台電表示，地震導致機組受損和跳脫，造成當日傍晚發生電力緊澀狀況，而非夜間光電不足，台電透過彈性調度因應，最後仍確保穩定供電。

柯文哲在臉書發文質疑，4月15日電力供應吃緊，連串跳電及停電事件，除了台電4部主要機組陸續故障，是否也因為夜間太陽能發電不足，導致備轉容量率銳減至僅有3%。

台電今天發布新聞稿說明，受403地震影響，除當日造成多部機組故障外，民營和平電廠1號機因餘震不斷影響修復工作，台中電廠7號機也因地震，導致鍋爐管排弱化發生破管而停機檢修，415當日晚間大潭電廠8號機及明潭抽蓄機組亦因此跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈。

台電表示，如果真如柯文哲質疑，備轉容量率降低是因為光電不足，「為何只有415這一天有狀況？」

台電說明，太陽光電持續發展，白天時段光電可維持700萬瓩、甚至達到800萬瓩，光電承擔了白天的負載，讓抽蓄機組白天可全力抽水存電，以因應夜尖峰來臨可上線即時穩定供電。這便是能源轉型下，太陽光電持續發展搭配抽蓄機組的全新彈性調度作為。

台電進一步指出，備轉容量的作用就在於當機組發生事故無法發電時，備轉機組隨時可替補上陣，併聯發電滿足用電需求。415當天晚間機組出現跳脫，台電透過靈活調度，當日夜尖峰仍有超過100萬瓩的備轉容量，仍足以滿足用電需求。

至於柯文哲提及綠能購電造成公司虧損，台電澄清，虧損主因為俄烏戰爭造成國際燃料價格飆漲，發購電燃料成本已連續兩年高達6千億元以上，占台電整體支出大宗。

台電說明，2023年再生能源購電支出僅占總支出不到1成，顯見燃料支出翻倍大增為近年虧損的主因，而非購買綠電。（編輯：林淑媛）1130428