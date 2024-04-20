台電：逢地震颱風努力調度 政治口水抹黑缺電不公平

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（中央社記者謝方娪台北20日電）台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，台電總經理王耀庭今天宣布請辭負責，經濟部仍在慰留中。台電表示，地震、颱風時努力供電，地區事故停電也持續減少，希望外界勿把台電當政治攻防工具。

台電今天下午說明，4月3日台灣發生規模7以上地震，即使近期因地震造成機組受損或臨時故障跳脫，台電仍努力調度維持供電；外界關切的事故停電，例如桃園停電事故與設備故障及大雷雨有關，台電也努力搶修及更換設備，且2023年事故停電次數與2012年相比，更降低7成、少了將近1.5萬次。

台電指出，每一次停電都是不便，台電應持續做得更好，但不該將台電作為政治攻防工具，少數人滑3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語，對每一場天災都在前線的台電人並不公平。

台電說明，4月3日強震對發電機組設備造成損害，當天影響超過37萬用戶數，後續接連餘震更加劇機組內傷與修復困難，台電動員超過6500人次全力搶修，地震發生後4小時內已恢復超過95%停電戶數，更在12小時內達到99.7%復電比率，台電人在最前線致力修復地震重災區的電力供應，努力不應被抹滅。

至於區域設備故障，亦即配電系統的停電事故。台電分析，從2012年的2萬1019次、持續降低至2023年的6133次，10年來降低7成；若與2022年8140次相比，降幅也近25%，也是10年來改善幅度最大的1年。

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台電指出，單是配電系統就包含43萬公里線路，逾百萬具變壓器、供電開關及上千萬個絕緣礙子等設備，當某一處設備遭遇天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫導致小範圍停電；露天電線會遇到動物影響，地下電纜故障也會因挖開路面而需要更多修復時間，但台電人都在前線緊急修復。

台電強調，部分政治口水將配電事故詮釋成缺電，對電業員工不公平，並請外界在看到台電職員深入重災區，在斷垣殘壁間搶修的身影時，除了繼續鞭策台電進步外，也給台電人打拚精神一些公道。（編輯：林興盟）1130420