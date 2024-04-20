王耀庭請辭台電總經理 陳建仁致電打氣慰留

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（中央社記者賴于榛台北20日電）台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，台電總經理王耀庭今天宣布請辭負責。行政院長陳建仁稍早致電並傳訊慰留王耀庭，希望他不受謠言動搖，為台電的名譽與未來留任。

台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭今天上午表示將請辭台電總經理一職以示負責。經濟部今天說，王耀庭這段期間帶領台電在前線努力，也不捨台電陷入政治攻防，目前正努力慰留中。

行政院發言人林子倫晚間透過媒體群組表示，近日在野黨持續將地震所造成的短暫停電，誇大、抹黑、扭曲成是缺電所造成的問題，打擊台電士氣，抹煞台電人員日以繼夜的努力，行政院長陳建仁為此感到不平與不捨。

林子倫說，在王耀庭帶領下，台電已盡最大努力進行全面電力系統的災後盤點，並且超前部署進行檢查，一旦發現地震造成的損害，就立即處理修復，使得相關復電工作得以及時搶救完成。

林子倫指出，陳建仁非常重視王耀庭的專業及指揮調度能力，稍早也已致電並傳訊鼓勵王耀庭別受謠言動搖，應為台電的名譽與未來繼續留任，另也請經濟部務必強力慰留，為國家留下好人才。

林子倫解釋，此次0403花蓮地震後，政府傾全力投入復原重建工作，部分電廠及變電站因強震而有發生停電及饋線跳脫情形，造成機組停機，在地震當日以台中及震央所在地花蓮較為嚴重，不過有賴於政府近年的能源轉型政策，發展再生能源讓儲能設備持續增加，以及台電人員積極搶修與調度下，很快時間就克服這樣的緊急狀況，即時恢復供電。

他表示，至於近日部分區域的配電系統停電事故，除了設備故障外，也是因為大雷雨或樹枝壓到電線導致，類似的事故停電與10年前比較，一年減少將近1萬5000次，台電人員也快速搶修、不分晝夜努力，在最短時間內恢復供電。（編輯：林興盟）1130420