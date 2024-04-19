415供電危機 台電：共花2400萬向半導體等企業買電、每度最高12元

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（中央社記者曾智怡台北19日電）15日傍晚台電一連4部機組跳電，導致電力供應吃緊，台電啟動需量反應向用電大戶買電。台電總經理王耀庭今天表示，當天是以每度最高12元購電，共花費約新台幣2400萬，其中包含半導體、電子、石化、鋼鐵業等10多家大型企業參與。

王耀庭強調，需量反應是行之有年機制，屬於商業行為，若有緊急需求即會啟動。事實上，離島發電一度10幾元更貴，「被說用10元、12元買電並不公平」。

花蓮地震造成部分機組故障停機，並有餘震影響修復工作，導致15日傍晚發生電力緊澀狀況，為了避免引發分區停電危機，台電緊急向用電大戶透過需量反應機制高價買電，引發關注。

王耀庭今天出席工研院NET ZERO DAY 打造淨零時代競爭力論壇暨特展，會後接受媒體訪問說明，因應15日傍晚5時51分、6時16分機組故障危機，當天執行需量反應，以每度最高加價兩成的12元買電，共花費約2400萬，其中較大型的企業有10多家，包含半導體、電子、石化、鋼鐵業等。

他強調，需量反應所需經費是用電價回饋方式處理，此次地震發生當日僅8部機組跳機，影響320萬瓩左右電力，「但那時就知道絕對不是這樣就結束」，因地震會導致鍋爐內傷，目前已完成鍋爐外檢查，鍋爐內堆積爐渣情況也逐漸好轉。

王耀庭直言，這次是因地震導致機組接連故障，「備轉容量降低就說是缺電，對台電不公平」。他強調，電力供應和能源政策有關的部分只有發電廠，包含是用氫能、天然氣、太陽能、燃煤等，至於輸電網、配電電網都由台電自行規劃施工與運轉，與能源政策無關。

需量反應是需求面管理的一環，台電透過價格訊號或提供誘因等方式，引導用戶改變用電行為，於系統需要時配合減少用電，以抑低尖峰負載，避免系統發生供電危機。用戶配合措施不但可以減輕電費負擔，電力公司亦可降低供電成本，延緩投資興建新電廠。（編輯：林淑媛）1130419