台電：歲修機組陸續歸隊 確保夏季供電

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（中央社記者曾智怡台北17日電）外界質疑15日就出現供電緊澀，夏季必將缺電。台電表示，這是誤解發電機組年度歲修時程安排，以及403地震對機組影響所產生的誤會；目前約有逾430萬瓩、至少8部機組正在大修，規劃夏月尖峰前陸續回歸供電。

另外，地震造成部分機組故障停機，甚至餘震不斷影響修復工作，才導致日前短暫發生電力緊澀狀況。

台電今天透過新聞稿說明，受403地震影響，部分機組發生爐管破漏或變形等狀況，也有少數機組在地震當下並未跳機，但隨後發現設備結構毀損弱化，而須停機檢修的情形。

15日由於受地震影響的和平1號機及台中7號機仍在修復，傍晚又逢大潭8號機與明潭電廠機組發生故障跳脫，使當天夜尖峰時段供電較為吃緊，台電透過各項緊急調度機制，仍確保供電穩定；經過近期的全力搶修，興達、和平、大潭、明潭等機組皆已陸續回歸發電，提高整體供電能力。

台電指出，由於機組需要定期大修，歷年均會將夏月尖峰或機組除役時程納入考慮，安排各機組歲修及發電排程規劃；夏月來臨之前本來就有較多機組正在歲修，「以現在的供電能力推論夏月電力供需情形，是有所誤解」。

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台電補充，目前約有裝置容量合計超過430萬瓩的機組正在大修，5月初前包括新桃1號機、興達複循環5號機、大潭6號機、嘉惠2號機、和平2號機都會完成歲修並陸續加入供電；5月底則有大潭1-2號氣渦輪機、大林6號機等機組；通霄2號機則預計6月回歸。

台電也澄清，昨天桃園部分地區發生停電事故屬配電線路事故，與系統供電能力無關。台電獲報後第一時間即派員投入現場搶修，對於事故停電造成民眾不便深感抱歉，未來除持續加強設備點檢、巡修維護外，也將持續強化電網韌性，盡力降低停電對民眾的影響。（編輯：楊蘭軒）1130417