台電4年電網投資3000億 地震當下維持供電韌性關鍵

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（中央社記者曾智怡台北4日電）穩定供電在強震救災時更顯重要，昨天花蓮地震發生瞬間，電力系統一度逼近低頻卸載邊緣，所幸儲能、綠能、電網支撐，讓台灣民眾免於陷入天災停電複合式災難。

統計台電2020到2023年對電網投資達新台幣3000億元，緊急時刻見效，成功避免機組連鎖跳脫。

花蓮強震後，各界關注這次為何沒有發生大規模停電，其中，電網投資、儲能建置、綠能發展三者，是災後仍能維持供電韌性關鍵。

台電表示，地震發生瞬間，機組一度跳脫達320萬瓩，也就是6部中型機組的量，電力系統頻率瞬間降至59.46Hz，當下將抽蓄機組解聯3台，減少用電；但同時間電池儲能系統瞬間放電提供約51萬瓩，讓系統頻率回升至59.5Hz，避免用戶因低頻卸載導致限電。

台電中央調度中心隨即下指令，讓水力、火力機組升載，並調整抽蓄機組發電模式，運轉共6台、約128萬瓩，另太陽光電發電量如預期逐漸上升，於早上8時10分後，維持電力系統60Hz穩定運轉。

此時，電池儲能系統則回復為小範圍充、放電調頻輔助服務的功能。

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台電指出，因應光電廠發電量大量成長，以布建電池儲能及快速反應的天然氣機組，並搭配新型態抽蓄水力機組抽水運轉模式，除可因應緊急狀況時提供電力調度彈性，亦能有效提升電網韌性。

此外，電網投資功不可沒，根據台電資料，2020年至2023年台電購建固定資產有關輸配電計畫投資達3001億元，在昨天一度逼近低頻卸載邊緣時，發揮避免連鎖反應效果，讓其他機組不至於跟著跳脫，光是今年投資更達1187億元。（編輯：黃國倫）1130404