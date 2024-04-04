清明連假供電穩定亮綠燈 和平電廠機組拚8日回歸

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（中央社記者曾智怡台北4日電）花蓮強震造成攸關北東電力的民營和平電廠機組跳脫，台電表示，昨天緊急調派6名員工協助1號機破管修復工作，力拚8日夜尖峰前回歸供電，但不影響清明連假供電，估未來3天尖峰負載約2700萬瓩，備轉容量率可維持逾10%，供電亮穩定綠燈。

昨天早上花蓮近海芮氏規模7.2強震，第一時間造成8部機組跳脫，陸續已恢復供電，但受餘震衝擊，和平電廠機組修復進度受阻。

為加速和平機組修復速度，知情人士透露，經濟部長王美花昨天向內政部長、地震中央災害應變中心指揮官林右昌協調，由國防部派遣直升機，讓台電人員得以前往和平電廠，協助機組及早歸隊，昨天6名發電與修護專長台電員工已落地展開維修，國軍高效支援讓人敬佩。

和平2部機組合計130萬瓩，台電指出，2號機本排定今天起至5月3日大修，1號機則因爐底有大量滲水，研判為水牆管破裂，昨天下午3時緊急調派6名人員協助修復，力拚4月8日夜尖峰前能恢復供電；至於台中電廠8號機，最慢明天回歸發電。

針對清明連假供電影響，台電表示，今天是放假首日，負載略高約2800多萬瓩，預估後面3天會降至2700萬瓩左右，且伴隨下雨，備轉容量率估維持10%以上；直至4月8日上班日，即便和平1號機組無法如期上線，備轉率仍可達10%。（編輯：潘羿菁）1130404