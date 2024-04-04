花蓮地震萬里溪上游3.7公頃堰塞湖 呼籲勿從事溪流活動

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（中央社記者盧太城花蓮縣4日電）花蓮強震造成萬里溪上游形成約3.7公頃堰塞湖，距離下游約20公里，目前有溢流，評估對部落影響不大，但隨時有潰堤危機，呼籲民眾勿從事萬里溪流活動。

農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策今天告訴中央社記者，透過衛星監測，因強震土石坍方，在萬里溪上游形成3.7公頃的堰塞湖，目前有溢流現象，評估如潰堤將造成水面增高約60公分，因河床距部落有一段距離，對部落不會影響，目前人員無法抵達。

不過，因也有潰堤可能性，呼籲民眾勿進入萬里溪河床活動。另外震後山區土石鬆動，近日請民眾勿進入山區活動，慎防降雨釀災，山區民眾做好土石流防災整備。（編輯：黃世雅）1130404