花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕[影]

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（中央社記者侯姿瑩、黎桑尼、易繼中台北4日電）花蓮外海昨天發生強震，全台明顯搖晃，不少人趕忙逃生之際，台北市一間產後護理之家的護理師在第一時間挺身護嬰，相關影片引起大批網友讚嘆。她們今天向中央社表示，地震當下沒時間害怕，以「寶寶的安全為優先」。

這場規模7.2地震是台灣自1999年921地震以來的最大規模地震，花蓮出現多處災情。據中央災害應變中心統計資料顯示，全國災情達2498件，累計造成9死、1058傷、646受困和42人失聯。

地震發生後，網路流傳一段護理人員在事發當下挺身護嬰的影片，從中可看到地震搖晃時，數名護理師急忙將嬰兒室的嬰兒車集中在一起，以肉身保護新生兒。

這段影片引起眾多網友讚嘆她們的勇氣，並感動許多爸媽。一名網友留言寫道，「身為媽媽真的看到這個馬上哭出來，謝謝你們保護寶寶」。

影片中的主角為璽悅產後護理之家士林館的護理師們，她們低調婉拒受訪，但透過錄製影片向中央社記者表示，地震當下用最快速度確保每位新生兒的安全，「相信每個醫護人員看到，一定都能感同身受」。

「很開心可以把這些溫暖的力量帶給大家」，第一時間衝進嬰兒室的護理長Elaine說，希望大家給身邊的醫護人員一份感謝。

她坦言，世界有時候很糟，但相信一份小小的善意足以改變整個世界，希望「寶貝們長大後，也要繼續把這份愛帶給其他人」。

另一位護理師Aly則說，地震發生當下其實「沒有時間可以害怕」，「都是以處理寶寶的安全為優先」，連夜班同事都還沒來得及換衣服就跑進來一起幫忙。

Aly表示：「寶寶和我們現在一切平安，也希望台灣的其他受災戶能夠一切平安無事。」

璽悅產後護理之家督導長陳盈琴受訪指出，機構因應地震發生的標準作業程序就是「把所有寶寶先集中」，固定新生兒的嬰兒車，並觀察當下情況，務必遠離掉落物品及玻璃。

陳盈琴表示，至少每半年會進行包括地震、火災及停電的複合型災害演練，每3個月還有教育訓練。平時就有扎實演練，昨天護理師第一時間的操作就是按常規進行。（編輯：陳家瑜）1130404