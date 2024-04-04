晶英酒店22歲受困女員工脫困 淚喊：再也不敢上山了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮強震造成中橫公路交通阻斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中遇落石受困1夜；22歲邱姓女員工獲救後，激動感謝救難人員救援，心有餘悸說：「再也不敢上山了」。

太魯閣晶英酒店員工3日分別搭乘3輛中巴、1輛9人座車，沿台8線中橫公路上山準備往飯店工作，途中遇到強震，有車輛被擊中車尾，1人重傷、2人輕傷，搜救人員今天下午將7人帶下山。

邱姓女員工說，有看到山邊有落石掉落，下一秒竟砸中車子，車子翹起、車頂變形，剛好有個小空間可以縮進去。

邱姓女員工指出，事發後，眼前一片黑，車內是濃濃的灰，全車的人都很鎮定，原本很想大哭，同事安撫她要保持冷靜。

邱姓女員工說，等到落石停歇後，發現隔壁17歲男員工雙腳被落石砸中，沒有動靜，「以為他走了」，直到他喊聲說救救他，才知道同事雙腿骨折；現在對山路都有陰影，再也不敢上山了。

同車曹姓女員工說，車輛遭落石擊中後，司機員很有經驗，將車輛往山壁靠，躲過更多落石，一面安撫車上乘客，引導他們在空隙中保護身體，之後引導他們走出車外等待，最後只有2人輕傷、1人重傷。

等待救援過程中，員工們回憶，一直聽到落石掉落聲音，邱姓員工說，一度以為大家都會沒命。

李姓員工說，隧道內沒有收訊，30多人困在隧道內無法對外聯繫，早上看到空拍機，就知道應該救援快到了，挖土機將土石挖開一半後，他們7人徒步走出去，搭接駁車下山，一有收訊就趕緊打電話給家人報平安。

內政部長林右昌今天到中橫前進指揮所視察救援進度，也慰問救援出來的傷患。（編輯：陳仁華）1130404