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新北土城公寓震後受損228人撤離 住戶盼能盡快返家
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晶英酒店22歲受困女員工脫困 淚喊：再也不敢上山了

2024/4/4 15:55（4/4 16:06 更新）
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花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店遇落石受困，搜救人員4日下午救出7名受困者，內政部長林右昌（紅背心者）除到中橫前進指揮所視察救援進度，也慰問救援出來的傷患。中央社記者張祈攝 113年4月4日
花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店遇落石受困，搜救人員4日下午救出7名受困者，內政部長林右昌（紅背心者）除到中橫前進指揮所視察救援進度，也慰問救援出來的傷患。中央社記者張祈攝 113年4月4日
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮強震造成中橫公路交通阻斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中遇落石受困1夜；22歲邱姓女員工獲救後，激動感謝救難人員救援，心有餘悸說：「再也不敢上山了」。

太魯閣晶英酒店員工3日分別搭乘3輛中巴、1輛9人座車，沿台8線中橫公路上山準備往飯店工作，途中遇到強震，有車輛被擊中車尾，1人重傷、2人輕傷，搜救人員今天下午將7人帶下山。

邱姓女員工說，有看到山邊有落石掉落，下一秒竟砸中車子，車子翹起、車頂變形，剛好有個小空間可以縮進去。

邱姓女員工指出，事發後，眼前一片黑，車內是濃濃的灰，全車的人都很鎮定，原本很想大哭，同事安撫她要保持冷靜。

邱姓女員工說，等到落石停歇後，發現隔壁17歲男員工雙腳被落石砸中，沒有動靜，「以為他走了」，直到他喊聲說救救他，才知道同事雙腿骨折；現在對山路都有陰影，再也不敢上山了。

同車曹姓女員工說，車輛遭落石擊中後，司機員很有經驗，將車輛往山壁靠，躲過更多落石，一面安撫車上乘客，引導他們在空隙中保護身體，之後引導他們走出車外等待，最後只有2人輕傷、1人重傷。

等待救援過程中，員工們回憶，一直聽到落石掉落聲音，邱姓員工說，一度以為大家都會沒命。

李姓員工說，隧道內沒有收訊，30多人困在隧道內無法對外聯繫，早上看到空拍機，就知道應該救援快到了，挖土機將土石挖開一半後，他們7人徒步走出去，搭接駁車下山，一有收訊就趕緊打電話給家人報平安。

內政部長林右昌今天到中橫前進指揮所視察救援進度，也慰問救援出來的傷患。（編輯：陳仁華）1130404

花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中受困逾30小時，搜救人員4日挺進175公里處明隧道，下午將7人帶下山。。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中受困逾30小時，搜救人員4日挺進175公里處明隧道，下午將7人帶下山。。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
#台8線中橫公路
#中橫公路
#太魯閣晶英酒店
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