搜救人員挺進破碎中橫 陸續救出7名晶英飯店員工

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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣4日電）花蓮地震後逾30小時，搜救人員持續挺進中橫破碎道路，內政部長林右昌今天表示，陸續救出7名晶英飯店員工，並同步用空拍機確認山區是否有民眾受困。

林右昌今天到中橫前進指揮所視察救援狀況，他說，35名晶英飯店員工受困在中橫公路175公里處，搜救人員挺進，已接觸到其中的7名員工，但其中1人雙腿骨折，已經備好擔架準備進行撤離，還有28人會陸續接出。

另外，搜救人員透過空拍機發現另外4名受困民眾，待搜救人員突破175K處時，持續往明隧道挺進才能接觸到；空拍機也發現在明隧道後方有受損的2輛車，但裡面是否有人，狀況並不明朗，須進一步確認；另外，20多人在距離約3公里的九曲洞等待救援，安全無虞。

林右昌提及，太魯閣峽谷地形非常惡劣，空拍機訊號有非常多死角，沒有辦法直接往最裡面執行偵查，目前也正由氣象署評估，在天候狀況允許下，將由空勤直升機載送人員運送及物資投放。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長吳佳奇指出，目前人員已經挺進到175公里處，目標今天挺進到九曲洞，因路況不佳，正在評估山區狀況，希望能申請空勤直升機，將搜救人員下放到晶英酒店，從兩側多點推進，加快搜救進度。（編輯：陳仁華）1130404