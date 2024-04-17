花蓮強震後5小時發車復常 高鐵：行控中心是關鍵

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）台灣高鐵今天表示，3日的花蓮強震是通車營運以來所受影響範圍最大、列車組數受影響最多地震，高鐵在5小時內完成應變與安全巡檢並依時刻表發車，仰賴行控中心緊急應變處理。

花蓮外海3日發生芮氏規模7.2地震，造成台灣多處交通中斷、暫停。台灣高鐵公司今天下午在高鐵桃園運務大樓向媒體說明介紹行控中心功能，並展示模擬3日強震時的應變情形。

台灣高鐵運務處行控中心中央控制課經理顏贊峰表示，3日的花蓮地震，台灣高鐵災害告警系統（DWS）在南港站至台南站間長達275.1公里的距離，測得地震告警1級至3級作動，共21組列車受影響立即暫停，電車線系統幾乎都跳電，這是高鐵通車營運來受影響範圍最大、列車組數受影響最多的地震。

顏贊峰指出，高鐵公司當下立即宣布全線停止列車運轉，這是以往比較少見情況，公司隨即在第一時間成立緊急應變中心，有「高鐵大腦」之稱的行控中心，在接收到地震告警後，主任控制員、設施控制員、列車控制員、時刻表控制員等各司其職應變，並協調各單位分工合作，直到恢復正常運轉。

他表示，當天地震發生在上午7時58分，恢復供電花費約半個小時，在確認相關設備有沒有異常，聯繫駕駛停車位置也無異常，就陸續授權列車開始移動進站。

顏贊峰指出，為了巡檢、提速，當天決定從上午9時至下午1時間採「降級運轉」，期間取消44班次列車，改從南港站、左營站2個「端點站」發出共22班全車自由座列車疏運旅客。

他表示，依據應變標準作業程序，維修人員需配合進行巡檢及動搖測試，且列車通過受影響區域須先以注意進行（限速）方式進行安檢，再依不同等級，分3階段或5階段提速，由於採行最嚴格安檢標準，因此需要更多時間，也希望旅客諒解。（編輯：戴光育）1130417