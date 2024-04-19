經部：花蓮強震房屋毀損受災戶 免繳3至6月水電費

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（中央社記者曾智怡台北19日電）花蓮強震造成多戶房屋毀損災情，經濟部國營司今天表示，台水及台電公司已提出水電費減免措施，協助受災戶復原重建；其中，房屋毀損不堪居住的受災戶，免繳3月至6月的水電費。

國營司透過新聞稿說明，台水及台電公司已完成研擬水電費減免措施，並經提報災後復原重建會議確認，主要減免事項包括針對房屋毀損不堪居住的受災戶（低壓用戶），免予計收113年3月至6月的水電費，並針對災損嚴重的石材廠商，免予計收半年（113年5月至10月）的基本水費及電費。

此外，台水及台電也提供前述受災戶「當期水費或已寄送之電費帳單免收遲延費」、「水電費未繳暫緩執行催繳及停水電作業」、「停用後申請復水或復電，免收復水費或復電費」、「收容中心因收容受災戶致增加水電費部份免予計收」以及其他多項減免措施，以降低受災戶水電費用負擔，協助受災戶復原重建。

台電表示，受災戶於113年8月底前若提出暫停全部用電申請，或台電公司主動終止供電契約，於受災日至申請日的用電期間，不收底度費或基本電費，受災戶如於2年內申請復電，也不收復電費及新建長度設置費。受災戶如於原地自行重建房屋者，於115年4月底前不收線路設置費。

台水表示，為避免地震後發生漏水未察覺，台水官網提供「定期檢查用水設備輕鬆預防漏水」，建議用戶檢查家中用水設備，並觀察家中水表在未用水狀態下，水表指針是否仍持續轉動，如有持續轉動現象，應洽合格水電商查尋家中漏水點，以避免水費突增及水資源的浪費。（編輯：潘羿菁）1130419