花蓮地震後日本透地雷達探測車抵台 免費道路健檢找出地下坑洞

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）4月3日強震重創花蓮，日本Geo Search株式會社相隔6年，再度與花蓮市公所合作，工程人員帶著透地雷達探查車，免費檢測市區道路管線及坑洞狀況，避免災情擴大。

Geo Search株式會社及台灣協力公司一行5人，今天帶著路面下坑洞探查車（Skele-Car）和2台手推式探地雷達停放於市公所前廣場，與花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢討論檢測範圍。

Geo Search株式會社長雜賀正嗣說，有鑒於2018年2月6日花蓮強震合作經驗，當時從日本引進車載式透地雷達探查車，花了約半年時間完成入境等行政作業，這次花蓮再度面臨地震災情，只花了2週時間就抵達。

雜賀正嗣說，當時考量台灣有路面檢測技術需求，與台灣協力公司合作，在台灣研發檢測儀器，希望針對地震災區周邊道路做探查，進行坑洞及管線健檢，為台灣盡一份心力。

這項技術已廣泛運用在日本的道路檢測，雜賀正嗣說，未來希望協助台灣做更多檢測，正規劃裝設第2台檢測車，幫台灣找出更多地下孔洞問題。

日本Geo Search株式會社及台灣協力公司團隊17日帶著路面下坑洞探查車（Skele-Car）和2台手推式探地雷達（圖）到花蓮縣，將為市區道路體檢，其中手推式探地雷達可做第2次精密檢測，記錄孔洞大小、位置及深度等，提供公部門做為道路修復的參考依據。中央社記者張祈攝 113年4月17日

日本Geo Search株式會社與台灣協力廠商在台研發「透地雷達車」，透過向地底下發射雷達波訊號後回傳至車內的監測儀器，可馬上分析數據找出地面下的坑洞。中央社記者張祈攝 113年4月17日

協力公司、日陞空間資訊公司總經理游勳喬說明，這款按日本技術為台灣量身設計檢測車，共有3台設備，1台車載式檢測車及2台手推式檢測車。

游勳喬說，車載式檢測車為1.8公尺寬的檢測器，裝設在車輛後方，可不受車速限制，向地底下發射雷達波訊號，回傳至車內的監測儀器，馬上分析數據找出地面下的坑洞。

游勳喬說，雷達波訊號最深可達到地下3公尺，無論孔洞大小都可清楚記錄，檢測車做第1波大面積探測後，再出動手推式可做第2次精密檢測，記錄孔洞大小、位置及深度，提供公部門做道路修復的參考依據。

魏嘉彥說，經與日方工程團隊初步開會，檢測重點會先以明禮路、北濱街等市區重災區為優先，預計下週開始檢測，若有發現路下危險和問題，將儘速安排修復。（編輯：郭諭儒）1130417

日本Geo Search株式會社代表取締役社長雜賀正嗣（左）17日率技術團隊抵達花蓮縣，將運用透地雷達車等設備，免費為花蓮市區道路體檢。中央社記者張祈攝 113年4月17日