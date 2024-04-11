震災受災戶免收4個月電費 租屋補貼最高每月1.8萬

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（中央社記者賴于榛台北11日電）花蓮強震，內政部、經濟部今天在行政院會報告相關補貼方案，包含受災戶免計收4個月電費，以及受災戶租屋補貼用戶籍人口為標準，3口以內每月補助新台幣8000元，最高到8口以上每月1.8萬元。

內政部、經濟部、交通部、教育部今天在行政院會報告0403震災後續相關處理方案。經濟部指出，將提供低利融資貸款，協助因地震受損而整建、重建營業場所及資本性修繕所需的資金，以及石材、觀光等業者受創致營運困難，其貸款償還、破損物料處理等，由花東基金提撥20億元，總計200億元信用額度，全力協助花蓮震災業者紓困。

此外，經濟部也提出相關減免措施，包含花蓮地區震災房屋毀損不堪居住的受災戶，3月至6月電費免予計收、收容中心新增電費免收、暫緩執行催繳、免計遲付費用或線路設置費等；另外，石材災損廠商將免收半年基本電費。

內政部表示，受災民眾如有租屋需要，不管是民眾自行或透過包租代管業者媒合租屋，政府都將提供租金補貼，戶籍人口3口以內每月補助8000元，最高到8口以上每月1.8萬元；受災民眾如有重建、重購或者是修繕需求，內政部也將擴大照顧重建、重購住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高的250萬元提高到350萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高80萬元提高到150萬元。

內政部說，0403地震過後只要建築物經專業評估張貼危險標誌（紅、黃單）者，或耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分，將可申請耐震弱層補強補助措施，集合住宅最高補助450萬元，以不超過總經費85%為限；單一透天住宅最高補助50萬元。耐震評估費用政府亦補助，耐震初步評估1.5萬元、詳評每件最高40萬元。

交通部說，因應此次震災後續省道公路復原重建工程，公路總局統計台8線東段13處災點、西段11處災點、台9線7處災點，中期邊坡強化部分均會在今年底完成；長期復建部分將請公路局依規劃時程完成，尤其台8線花蓮路段為觀光重要命脈，如天祥、燕子口等地，以及台9線下清水橋等將請公路局優先辦理改善。

教育部表示，截至昨天為止，因震災受損的學校、館所共計661校，初估金額計24億餘元，考量師生教學與學習環境安全，將依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作。（編輯：張良知）1130411