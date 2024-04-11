花蓮地震後企業大量解雇勞工 釋逾230臨時工作機會

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）0403強震影響，花蓮縣首當其衝，多處傳出災情，部分企業決定停業，縣府提供相關協助，勞動部也啟動天災臨工措施，縣府爭取超過230名的天災臨時工作機會，協助民眾重建家園。

雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店，震後檢視建物受損情形，為顧及旅客及員工安全，3日即宣布停業，後續將進行重建。花蓮翰品酒店也依法主動與花蓮縣政府聯繫，並於4月10日以勞動基準法第11條第1款歇業事由提報大量解僱計畫書，受影響員工約83人。

花蓮縣政府表示，社會處勞資科於4月9日下午派員，偕同花蓮就業中心進入花蓮翰品酒店勞資自主協商會場，提供員工相關就業協助及勞動相關法令諮詢服務，以保障員工勞動權益。

花蓮縣政府社會處提醒，花蓮縣全區皆屬於地震災區，如有因地震發生歇業情事需依法解僱員工，雖符合大量解僱勞工保護法第4條但書，無須於一定期間（60日前）通報，但仍應立即依法完成大解通報與員工協商程序，並應依法給付相關法定勞動權益。

花蓮縣政府表示，本縣受資遣勞工可向花蓮或玉里就業中心申請失業給付，每月按前6個月平均月投保薪資60%發給，最長可發給6個月；已年滿45歲或領有社政主管機關核發之身心障礙證明者，最長可發給9個月。如有扶養眷屬，每1人加計給付10%，最多可加計20%。

此外，0403地震後勞動部啟動天災臨工措施，已爭取超過230名的天災臨時工作機會，提醒有意投入災區重建工作的受災待業勞工（設籍於災區、居住於災區或受僱於災區事業單位因受災而失業者），可以檢附國民身分證及無工作切結書，向勞動力發展署各分署及就業服務據點（就業中心、就業服務站、台）辦理求職登記及接受推介。（編輯：黃世雅）1130411