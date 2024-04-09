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地震農損累計破8000萬 花蓮損失4517萬

2024/4/9 14:52
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（中央社記者吳欣紜台北9日電）花蓮地震農損金額再提高，農業部表示，截至今天上午11時止，農業產物、民間設施及公共設施估計損失新台幣8080萬元，花蓮地區因漁業設施損壞等，損失4517萬。

農業部今天更新「0403地震農業災情報告」，經農業部農糧署、漁業署、畜牧司、林業及自然保育署、農村水保署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物、民間設施及公共設施估計損失計8080萬元。

農損8080萬中花蓮占4517萬，農業部統計，農產損失部分，主要是竹筍及木耳損失4萬元，被害面積1公頃，損害程度22%，換算無收穫面積0.29公頃。畜產損失5萬元，主要是豬隻受損。

民間設施損失金額較大，累計4507萬元，包含農田流失1公頃損失100萬元，畜禽設施累計損失71萬元，主因花蓮縣禽舍半倒所致；漁業設施累計損失4337萬元，主要是花蓮縣定置漁網、漁具受損。

另外，公共設施損失3563萬元，包含花蓮漁港內道路路面、景觀眺望台受損及新港漁港上架場東側防波堤斷裂、東側碼頭受損，累計1543萬元；中興大學實驗林管理處森林育樂設備受損，約20萬元；以及花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉及秀林鄉農路及水土保持工程損壞，約2000萬元。（編輯：張雅淨）1130409

#花蓮地震
#花蓮縣
#農業部
#農糧署
403花蓮地震
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