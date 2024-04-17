日媒採訪花蓮地震 驚見台灣人愛捐贈

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本媒體日前派記者採訪花蓮地震，除了對避難所迅速開設印象深刻外，也對避難所內大量物資都來自民間團體或個人捐贈大感吃驚，並試圖理解台灣人樂善好施的背後原因。

日本電視台（Nippon TV）在4月3日花蓮地震發生後，派出記者赴當地採訪，發現儘管災情剛發生，就已有大量物資捐贈到當地。

不光是對內捐贈，當日本今年元旦發生能登半島地震後，台灣民眾也迅速捐出高額款項助當地救災，讓日本電視台對台灣人如此喜歡樂捐感到十分好奇。

日本電視台的報導中指出，在花蓮地震發生後僅僅3小時，當地就已完成開設避難所的相關準備工作。

日本電視台記者在所採訪的避難所內，看到民間團體正在發放食物及日用品，內部甚至還提供按摩及健康諮詢服務，到處都可以感受到為了讓受災民眾能過得舒適一點的安排。

報導指出，讓人吃驚的是避難所內發放的物資全是接受外界樂捐而來。負責管理避難所的花蓮市政府人員表示，物資都是當地便當店、慈善團體及個別民眾等自行捐贈。被問到大家會這麼做的理由，這名人員說「因為台灣人樂善好施」。

在這次的花蓮地震，截至4月16日止，台灣政府已透過財團法人募集到逾新台幣9.6億元捐款。

報導提到，台灣民眾捐款協助對象不僅止於台灣本地，日本2011年發生311大地震時，台灣民眾總共捐了超過200億日圓給日本；日本今年元旦發生能登半島地震後，也獲得來自台灣民眾超過25億日圓捐款。

根據台灣社團法人所做調查，2022年在台灣總計募得約新台幣716億元捐款，捐款人數占全體約50.6%，平均每兩人就有一人捐款，平均每人捐款金額約7125元，「可以說台灣民眾樂捐習慣已根深柢固」。

台灣出身的日本學術振興會．茨城大學特別研究員李旉昕受訪談到台灣人樂善好施的理由時說，首先跟宗教有很深關聯。很多台灣人信仰虔誠，「行善者必得善報」的想法已深植社會。

台灣有各種宗教信仰，宗教團體經常在發生災害時參與提供災民協助。日本電視台記者這次採訪的避難所內，也可以看到「佛教慈濟慈善事業基金會」提供床組，並跟地方政府合作管理避難所。

再者，李旉昕說，台灣人樂善好施跟台灣的歷史及政治環境也有關聯。

她說，台灣過去曾受許多國家統治，另外現在還有很多國家不認同台灣是「國家」，這也有來自中國的壓力，「所以在這種必須靠自己保護自己的環境中，就培養出互助精神」。（譯者：黃名璽）1130417