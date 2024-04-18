花蓮強震 衛福部賑災募款達10.7億元

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（中央社記者賴于榛台北18日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會今天公布最新募款金額達新台幣10.7億元，包含菲律賓僑民組織菲華文經總會捐贈108萬元，以及萊爾富超商捐贈446萬元。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至下午4時共募得超過10.7億元，總捐贈筆數約16.4萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶8.8億元、挖貝集資平台專案5394萬元、LINE Pay愛心捐款1.1億元、四大超商2146萬元，其中菲律賓僑民組織菲華文經總會捐贈108萬元，以及萊爾富超商捐贈446萬元。

賑災基金會說，目前募款款項不斷累積，感謝捐款人的愛心支持，未來善款運用部分，基金會既有作業要點將配合各縣市政府申請辦理賑助，同時將依循政策研擬適當方案，因應辦理。（編輯：林克倫）1130418