花蓮震災衛福部募14億 紅單受災戶可申請生活補助30萬、黃單15萬

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（中央社記者賴于榛台北27日電）賑災基金會今天表示，為協助因0403地震導致生活困境者，增加專案賑助項目，提供建物遭判定為紅黃單的受災戶生活補助，紅單每戶新台幣30萬元、黃單15萬元，若為中低收入戶者補助增加50%，最高45萬元。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。善款專款專用，用以支出相關法定賑助及專案賑助。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至上午8時，募得約14億元，總捐贈筆數17.9萬筆。

賑災基金會也公布此次0403地震各類賑助方案，法定賑助部分包含死亡賑助、失蹤賑助、重傷賑助、助學金等，其中死亡賑助此次也提高至每人60萬元。

專案賑助部分，賑災基金會表示，為協助因0403地震導致生活困境者，除了原先的傷亡者家屬生活補助外，新增紅黃單受災戶生活補助，建物被判定為紅黃單並有居住事實的受災戶，紅單每戶可申請生活補助金30萬元、黃單15萬元；受災戶若為中低收入戶者增加50%補助，紅單發給生活補助金45萬元、黃單22.5萬元。

此次專案賑助也包含紅黃單建物修繕補助，賑災基金會說，建物被判定為紅黃單後，所有權人修繕得檢具房屋修繕單據申請補助，最高30萬元，不過若已申請紅黃單建物修繕補助，未來不得再請領重建重購補助。

至於災毀建物重建部分，賑災基金會表示，這部分內政部正整合相關重建補貼方案，待內政部重建方案確定後，賑災基金會將與中央、地方政府協同辦理。（編輯：黃瑞弘）1130427