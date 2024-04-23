餘震不斷 財部主動辦理紅黃單房屋減免課稅

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（中央社記者張璦台北23日電）花蓮餘震不斷，財政部今天表示，將從寬、從速主動協助受災民眾及企業申辦各項稅捐減免；房屋稅方面，依各縣市張貼的受損房屋危險標誌紅、黃單資料，「紅單」自民國113年4月起免徵，「黃單」自113年4月起減半課徵。

花蓮近海4月3日發生強震後，餘震不斷，財政部今天表示，已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助受災民眾及企業申辦各項稅捐減免，北區國稅局及花蓮縣地方稅務局也成立「災害減免勘查服務小組」，加強提供必要協助。

財政部指出，以災害損失稅捐減免而言，首先，營業稅部分，主動視營業人實際營業情形，核實調減其查定銷售額及營業稅額；使用牌照稅方面，依監理機關通報受損車輛報停或報廢資料，主動辦理減免使用牌照稅。

財政部表示，娛樂稅部分，就轄內查定課徵娛樂稅業者，依其停止營業期間或使用設施縮減，主動辦理核減娛樂稅。

財政部進一步指出，房屋稅方面，依各縣市張貼的受損房屋危險標誌紅、黃單資料，主動辦理減免房屋稅，「紅單」自113年4月起免徵，「黃單」自113年4月起減半課徵；地價稅則依各縣市張貼的受損房屋危險標誌紅單資料，就該屋坐落的土地，主動辦理減免113年地價稅。

同時，財政部提醒，民眾因地震產生的災害損失，經國稅局審核認定者，可於114年5月申報113年度綜合所得稅時，列報災害損失列舉扣除額（須減除保險賠償及救濟金），自當年度綜合所得總額中減除且無限額規定。

財政部表示，為使災害損失報備程序更簡化，各地區國稅局提高個人申報災害損失書面審核標準，將可採書面審核的金額，提高至新台幣30萬元（原為15萬元），免派員實地勘查，並增訂「重大災害地區」災害損失申報時間得延長為3個月（含）以上。

財政部指出，若非屬重大災害地區，稽徵機關也得視轄區災害狀況及稽徵人力，比照延長，國稅局於受理後將儘速審核認定。

此外，財政部表示，民眾及企業因受地震影響致無法於規定繳納期間內繳清稅捐者，可在納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納（免加計利息），最長可延期1年、或分期3年（36期）。（編輯：林興盟）1130423