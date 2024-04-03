苗縣泰安落石砸3車 縣府員工受困電梯獲救

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感，苗栗縣泰安鄉苗62線發生落石砸中3部停放路邊車輛，幸無人員受傷；另有縣府員工受困電梯，經消防局搶救後排除。

苗栗縣警察局大湖分局指出，地震發生後不久獲報泰安鄉苗62線約10公里處有落石擊中車輛，員警到場發現山壁崩落石塊擊中停放路旁的2輛自小客車頭及後車廂，另也波及1輛路過自小客車，造成車頭受損，所幸駕駛均無受困受傷。

其中1輛車主為附近溫泉飯店劉姓員工，她受訪表示，以前苗62線落石都在其他路段，這次可能地震比較大又持續很久，看到車輛被砸毀直呼「心很痛」。

地震發生後，苗栗縣政府第1辦公大樓有員工受困電梯，縣府隨即聯繫電梯公司技師及消防局協助脫困。受困的教育處員工指出，原本從5樓搭電梯準備下1樓時，感覺電梯劇烈搖晃後就往下墜，最後電梯卡在2、3樓間，所幸平安獲救。

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此外，縣府稅務局竹南分局與財政部中區國稅局竹南稽徵所合署辦公大樓，也因地震造成外牆磁磚剝落、辦公室地板隆起、牆壁龜裂。竹南分局主任張郁翎告訴中央社記者，第一時間搖晃劇烈，人員也立即疏散，針對掉落物區域拉起封鎖線提醒民眾勿接近，事後經建築師到場巡檢評估整棟建築物安全無立即危害後已恢復辦公。

苗栗縣消防局表示，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮近海，苗栗市震度4級、竹南5級，縣內截至11時，共受理8件災情通報，有4人遭磁磚掉落物砸傷或跌倒送醫，1人電梯受困、4人因鐵門變形受困，皆救援完成。另在南庒鹿場登山口落石，交通中斷，由工務單位搶修中。（編輯：張銘坤）1130403