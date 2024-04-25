助花蓮震災後復原 弱層補強每件最高補助1500萬元

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（中央社記者陳俊華台北25日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，0403地震後參考紅、黃單統計戶數，弱層補強補助由原先每件最高新台幣450萬元，提高到1500萬元；內政部長林右昌也指出，租金補貼將擴大補貼名額到1900戶。

內政部晚間透過新聞稿表示，下午由行政院副院長鄭文燦跨部會召開「0403地震災後復原重建方案 」研商會議，中央在0403地震過後，持續協助地方政府，投入各項資源，以加速辦理災後復原及家園重建等工作。

鄭文燦在會中指示，經統整台北市、新北市、桃園市、基隆市及花蓮縣紅、黃單件數，概估可能有100棟建築物的需求，同時將弱層補強補助由原先每件最高新台幣450萬元，提高到1500萬元，以不超過總經費85%為限。

鄭文燦提到，內政部國土署已與國家地震工程研究中心合作，組成弱層專案辦公室，進行花蓮縣現地勘查，並在4月11日到20日間偕同花蓮縣政府辦理10場說明會，向民眾說明補助措施內容，現已有2社區表達有意願申請，後續將由專業技師協助辦理，讓受災民眾早日恢復正常生活。

林右昌指出，0403地震過後，全台已拆除的危險建築物或圍牆、建築裝飾等共計10件，其中花蓮占多數，共有9件，另有4件拆除中。為使災後民眾在毀損住宅的修繕或重建過程中能有安穩住所，政府會整合跨部會資源，內政部將負責租金補貼、重建（購）住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等居住安置、重建復原工作。

林右昌說明，經參考目前紅、黃單統計戶數，租金補貼部分，由原先規劃的1200戶，擴大補貼名額到1900戶，以照顧每一名受災民眾的居住所需，目前花蓮縣政府已受理552件。截至24日止，花蓮縣租賃及仲介公會已協助媒合38件受災戶租屋，後續將供受災民眾租金補貼。

林右昌透露，協助短期安置部分，政府已同步協調當地旅宿業者，經交通部觀光署初步調查，花蓮縣已有125家及1200間房，可提供近2000人的居住選擇，後續將採定額方式補助旅宿業者，讓受災戶免費入住，相關補貼方案所需經費，將從住宅基金、賑災基金會及民間善款支應。

林右昌解釋，災後至今投入建築物毀損評估的建築師及專業技師已超過400名。各地方政府彙整民眾來電請求評估的建築物，截至4月24日為止，花蓮縣、台北市、新北市、基隆市及桃園市等地電洽請求評估最多，勘查總數有2071件。

林右昌談及，經過專業人員現地仔細察看受損情形，確認為紅單的有75件、黃單150件，無須張貼危險標誌件數1817件，目前仍依民眾請求持續評估中。

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林右昌強調，後續如經綜合評估需重建者，如果是透天或產權單純的建築物，建議可依照危老條例向花蓮縣政府申請重建；而集合住宅或產權複雜的建築物，則可輔導依都市更新方式進行重建。

林右昌表示，災後重建工作將持續進行，並與受災民眾進行溝通及提供各項重建家園協助。此外，民眾若對建築物結構有疑慮，也可上網「私有建築物弱層補強專案辦公室」諮詢或電洽02-6630-0237，將有專人免費到社區說明。（編輯：張若瑤）1130425