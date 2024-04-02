統一發票1-2月中獎清冊 台東農會31元買點心中千萬

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（中央社記者張璦台北2日電）財政部今天公布今年1、2月期統一發票中獎清冊，開出12個特別獎（新台幣1000萬元）及14個特獎（200萬元），其中有民眾在Google Play消費30元買應用程式（APP），另有人花31元買巧克力、檸檬C錠片，幸運捧回千萬大獎。

財政部賦稅署今天表示，民國113年1、2月期統一發票中獎號碼已開出，特別獎（1000萬元）中獎號碼為16620962，特獎獎金（200萬元）中獎號碼為50008017。

排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為12張及14張；雲端發票百萬專屬獎則開出30張。

攤開中獎清冊，本期12張特別獎（1000萬元）中，高達7張消費金額在100元以下，金額最低者為Google Play開出的30元發票，購買品項為應用程式；次低者由台東地區農會購物中心開出，幸運兒僅花31元買巧克力、檸檬C錠片。

同時，有民眾在台南市北區公園路上的統一超商，花45元銅板價購買CITY CAFE，開心入袋千萬元；還有人在台北市北投區立德路上的萊爾富花55元消費，喜獲千萬元。

另外3張小額中千萬元的發票，分別是新北市土城區「金城立體停車場」開出的60元停車費發票、台中市南屯區「馬岡豆花」開出的65元發票、新北市鶯歌區「易購商福利量販」開出的66元發票。

千萬元大獎發票中，金額最高者為台灣大哥大開出的1496元電信費發票。

14張特獎（200萬元）發票中，多張由超商、中油開出；此外，值得注意的是，雲端發票專屬獎百萬元獎中，有一張是由中華民國人壽保險商業同業公會開出，幸運兒花100元年費升級保險存摺白金會員，抱回百萬元獎金。

財政部賦稅署提醒，1、2月期中獎統一發票領獎期間為4月6日至7月5日，中獎人應在期間內到指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部財政資訊中心指出，經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項，幸運得主有102位，獎金合計超過1億6500萬元；102位中獎得主，有69位使用載具儲存雲端發票。（編輯：楊凱翔）1130402

（財政部提供）

（財政部提供）

雲端發票百萬元獎中獎清冊。（財政部提供）