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統一發票雲端專屬500元獎 113年1至2月維持165萬組

2024/2/26 16:52（2/26 17:30 更新）
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今年1月至2月期雲端發票新台幣500元獎維持165萬組。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
今年1月至2月期雲端發票新台幣500元獎維持165萬組。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北26日電）財政部賦稅署今天表示，今年1月至2月期統一發票將維持現行開獎獎別及組數，開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎新台幣100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組。

財政部官員表示，後續會滾動檢討是否增開發票組數，若增開將以雲端發票小獎為主。

財政部賦稅署說明，今年1月至2月期雲端發票專屬獎全部獎項預計共開出176萬6030組，為避免與中獎獎金擦身而過，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶。

同時，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP，進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為節能減碳保護環境盡一份心力。（編輯：楊凱翔）1130226

#財政部賦稅署
#雲端發票
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