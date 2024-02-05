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統一發票11-12月中獎清冊 最低50元買文具中千萬獎

2024/2/5 16:49（2/5 17:45 更新）
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統一發票112年11-12月中獎號碼。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北5日電）財政部今天公布2023年11、12月期統一發票中獎清冊，開出13個特別獎（新台幣1000萬元）及17個特獎（200萬元），其中有民眾在新北市新莊區「好朋友百貨商場」消費50元買文具用品，喜獲千萬大獎。

財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，2023年11、12月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出13張，特獎（200萬元）則開出17張。

特別獎（1000萬元）中獎發票部分，消費金額最低者，是新北市新莊區「好朋友百貨商場」開出的50元發票；同時，合計4張中獎發票消費金額不到100元。（編輯：楊凱翔）1130205

#千萬獎
#財政部賦稅署
#統一發票
#財政部
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統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594統一發票11-12月特別獎 幸運兒小7花144元抱走千萬統一發票11-12月千萬獎 全聯55元買濕紙巾喜從天降統一發票11-12月全家開出2張千萬獎 花費125元就中獎統一發票新措施 明年起超商銀行領獎全面掃描身分證條碼統一發票9-10月千萬獎3張未領 義美花43元幸運兒未現身
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統一發票11-12月千萬獎13張 200萬獎17張
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