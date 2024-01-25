統一發票11-12月全家開出2張千萬獎 花費125元就中獎

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（中央社記者曾智怡台北25日電）112年11、12月統一發票中獎號碼今天出爐，全家便利商店本期特別獎1000萬元開出2組，其中1組落在全家便利商店彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主。

另1組特別獎則由全家經營的國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃、花費265元中獎。

112年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為63603594；200萬元特獎號碼為73155944。（編輯：黃國倫）1130125