統一發票11-12月特別獎 幸運兒小7花144元抱走千萬
2024/1/25 15:49（1/25 17:02 更新）
（中央社記者曾智怡台北25日電）112年11、12月統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商共開出13名百萬大獎得主，包含2張千萬特別獎、3張200萬特獎、8張雲端發票專屬獎；其中，一名消費者花144元購買水果、鮮食、蔬果、飲品，便抱走千萬。
112年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為63603594；200萬元特獎號碼為73155944。（編輯：張均懋）1130125
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統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594