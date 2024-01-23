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統一發票獎金誤匯20億、逾百萬待追回 華南銀行4缺失挨罰400萬

2024/1/23 20:32（1/23 20:49 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪、張璦台北23日電）華南銀行2023年6月6日凌晨執行財金公司代發統一發票獎金入帳作業，因系統轉檔發生金額欄位移位，入帳金額多2個零，原定撥付新台幣2025.89萬元匯成20.25億元，金管會今天開罰華銀400萬元。

華南銀行晚間透過重訊表示，已就相關機制進行改善，強化管理規範，落實執行。財政部官員指出，此案屬於個案，不會排擠、影響其他銀行發放獎金。

華銀執行各款項代收付作業的資訊系統在2023年6月1日變更為新建的「台外幣代收付系統」，同年6月6日凌晨1時39分，華銀執行財金公司代發統一發票獎金入帳作業時，因該系統轉檔時發生金額欄位移位，共造成3萬5952筆異常入帳，原應撥付2025.89萬元，卻誤匯入20.25億元。

雖然華銀於當日凌晨4時28分執行帳務更正作業，因部分客戶帳戶已轉出資金或代扣繳公用事業費用，導致帳戶餘額不足無法更正，初步統計共142戶、合計918萬元未能及時收回。

華銀經聯繫客戶後，截至2023年10月底止剩14名客戶尚未返還，尚未收回金額為102萬元。金管會銀行局副局長林志吉表示，此金額於客戶是不當得利，華銀已對客戶進行法定催討程序。

金管會裁罰書明列華銀4大缺失，第1是資訊系統轉換作業未完善建立客戶權益保護措施，第2是未確實執行資訊系統轉換作業相關規範，第3是未確實執行重大偶發事件通報程序，第4是查核報告未能完整提供事件過程。

林志吉指出，此案資訊系統異常事件發生時間為2023年6月6日凌晨，華銀卻是在案發次日依金管會銀行局電話通知，才在6月7日晚上9時通報重大偶發事件，未針對系統異常事件影響程度落實執行重大偶發事件通報程序。

金管會考量此案情節輕重及華銀事後處理情形，決議裁罰華銀400萬元罰鍰。（編輯：張均懋）1130123

#林志吉
#華銀
#金管會銀行局
#華南銀行
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