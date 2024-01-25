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統一發票11-12月千萬獎 全聯55元買濕紙巾喜從天降

2024/1/25 16:29（1/25 17:13 更新）
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112年11、12月統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心本期開出1張特別獎及1張特獎。圖非當事店家。（中央社檔案照片）
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心本期開出1張特別獎及1張特獎。圖非當事店家。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）112年11、12月統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商、全家、全聯本期共開出各5組千萬特別獎與200萬特獎；其中，最幸運的消費者在全聯僅花費55元購買濕紙巾，便入袋千萬。

去年11、12月統一發票中獎號碼今天公布，特別獎（新台幣1000萬元）63603594；特獎（200萬元）73155944；頭獎（20萬元）3組分別為94985899、57283420、62825278。

統一超商本期共2位消費者獲得千萬特別獎，一人在台南市永康區好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品；一人在新北市淡水區淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。

另有3位200萬特獎得主，一人在新竹縣寶山鄉的台積P6門市購買76元的CITY CAFE；一人在台北市中山區的麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食；一人在新北市林口區東學門市購買35元的CITY CAFE。

統一超商本期也開出8位雲端發票專屬獎100萬元，一人在台南市六甲區的林鳳營門市購買163元的購物袋、鮮食、飲品；一人在新北市中和區的元龍門市購買105元的零食、鮮食；一人在新北市淡水區的渡船頭門市購買69元的飲品；一人在台北市松山區延新門市購買200元的生活用品。

一人桃園市龍潭區的百年門市購買140元的鮮食；一人在台北市中山區的松鑫門市購買89元的鮮食；一人在台中市大雅區的福廣門市購買39元鮮食；一人在台北市大安區的欣安和門市購買30元統一麵包、CITY CAFE。

全聯福利中心本期共開出超過23萬個獎項，其中各有1組特別獎與特獎，特別獎開在屏東潮州朝昇東門市，中獎者僅花費55元購買濕紙巾，就獲得千萬；特獎開出門市為台中沙鹿，幸運兒花費218元購買可樂、蠶豆等零食，就喜獲200萬元。

全家便利商店本期共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎共開出2組，1組落在彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主；另1組由全家經營的國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃、花費265元，幸運中獎。

特獎200萬元開出1組，獎落平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品，就將200萬抱回家。頭獎20萬有4位消費者幸運獲得，獎項分別於和醫店、力晶店、台中安和店、台中金礦店開出，最低僅花費35元購買飲品，就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家本期共開出3組，分別位於新林森店、高雄富華店、路竹竹東店；其中1位幸運得主花費79元購買飲品即獲獎。（編輯：張均懋）1130125

（統一超商提供）
（統一超商提供）
（全家超商提供）
（全家超商提供）
#全聯福利中心
#統一發票
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