統一發票11-12月千萬獎13張 200萬獎17張
2024/2/5 10:00（2/5 10:12 更新）
（中央社記者張璦台北5日電）據財政部初步統計，2023年11、12月期統一發票共開出13張特別獎（新台幣1000萬元）及17張特獎（200萬元）中獎發票，總計30名幸運兒抱回高額獎金，詳細中獎清冊將於今天下午4時30分揭曉。
截至目前，根據超商自行公布中獎情形，統一超商、全家、全聯本期共開出各5組千萬特別獎與200萬特獎；其中，消費金額最低的民眾，在全聯僅花費55元購買濕紙巾，就入袋千萬。
去年11、12月統一發票中獎號碼，特別獎63603594；特獎73155944；頭獎（20萬元）3組分別為94985899、57283420、62825278。
每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。（編輯：楊蘭軒）1130205
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