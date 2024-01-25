統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

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（中央社網站25日電）112年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為63603594；200萬元特獎號碼為73155944。

去年11、12月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）63603594；特獎（200萬元）73155944；頭獎（20萬元）3組分別為94985899、57283420、62825278。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

除了上述中獎號碼之外，112年每期雲端發票開獎組數包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出176萬6030組，總獎金9.67億元。（11-12月中獎號碼這裡查）

中獎人應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。實體通路兌獎據點包括：

【全部獎別】第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。

【二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎】信用合作社、農／漁會信用部。

【五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎】統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。1130125