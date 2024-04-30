統一發票雲端專屬500元獎 3至12月期增至195萬組

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（中央社記者張璦台北30日電）財政部賦稅署今天表示，今年3月至12月期的各期統一發票，將開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，及500元獎195萬組。

財政部賦稅署說明，為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，規劃今年3月至12月期的各期統一發票，將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，每期組數由165萬組增加至195萬組，其餘獎別維持與今年1月至2月期開獎組數相同。

賦稅署指出，今年3月至12月期的每期雲端發票專屬獎，將開出206萬6030組，讓民眾享有更多中獎的小確幸。

為避免與中獎獎金擦身而過，賦稅署表示，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶。

同時，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，從消費索取發票到中獎發票兌領獎金全程無紙化，為節能減碳保護環境盡一份心力。（編輯：張均懋）1130430