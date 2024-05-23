統一發票1-2月千萬獎3張未領 桃園加油站、土城停車場幸運兒快現身

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（中央社記者張璦台北23日電）財政部表示，113年1、2月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今各有3張及5張未領。未領的千萬大獎發票分別開在桃園市的加油站、新北土城的停車場，以及高雄前鎮的全家便利商店。

民國113年3、4月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的1、2月特別獎及特獎中獎發票，各有3張及5張未領獎，提醒民眾在今年7月5日前完成兌領，以免成過路財神。

據財政部統計，截至目前，1、2月期未領的特別獎（1000萬元）發票一共3張，包含桃園市桃園區中山路上的中油加油站，開出的汽油125元發票；新北市土城區金城路上的金城立體停車場，開出的60元停車費發票；以及高雄市前鎮區廣西路上的全家便利商店，開出的246元發票。

未領特獎（200萬元）發票則有5張，包含台北市中山區八德路上的大潤發，開出的食品等721元發票；新竹縣芎林鄉文明路上的中油加油站，開出汽油800元發票；Uber Eats開出的36元外送費發票；台南市中西區民族路上的統一超商，開出的食品35元發票；以及高雄市美濃區美泰百貨開出的136元發票。（編輯：楊凱翔）1130523