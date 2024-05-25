統一發票3-4月開獎 幸運兒小7僅花39元中千萬

（中央社記者劉千綾台北25日電）113年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號今天出爐，統一超商本期開出4位千萬特別獎得主，其中1位最幸運的消費者僅花費新台幣39元買飲料，便入袋千萬。

今年3、4月統一發票中獎號碼今天公布，特別獎（新台幣1000萬元）44140251；特獎（200萬元）14715309；頭獎（20萬元）3組分別為86562747、79171152、77925523。

統一超商本期共有4位消費者獲得千萬特別獎，一人在彰化縣秀水鄉的秀發門市購買39元的飲料；一人在高雄市楠梓區的鑫建昌門市購買51元的飲品；一人在新北市永和區的秀和門市購買50元的鮮食；一人在台南市麻豆區的麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。

另外2位2百萬特獎得主，一人在屏東縣萬丹鄉的丹榮門市購買1090元的CITY CAFE；一人在南投縣草屯鎮的京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料。

統一超商本期也開出6位雲端發票專屬獎100萬元得主，一人在台中市南屯區的瑞陽門市購買20元的飲料；一人在苗栗縣竹南鎮的真開門市購買207元的鮮食、飲料、購物袋；一人在新北市淡水區的揚心門市購買219元的麵包、鮮食、飲料。

一人在桃園市觀音區的千塘門市購買28元的飲料；一人在台南市東區的致聖門市購買55元的飲料；一人在台北市大安區的敦安門市購買252元的鮮食、CITY CAFE、飲料。（編輯：郭無患）1130525