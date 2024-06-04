統一發票3-4月中獎清冊 買蛋、吃麥當勞喜獲千萬元

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（中央社記者張璦台北4日電）財政部今天公布今年3、4月期統一發票中獎清冊，開出17個特別獎（新台幣1000萬元）及16個特獎（200萬元），其中有民眾分別消費26元買運動飲料、花54元買蛋、去麥當勞花117元用餐，幸運捧回千萬大獎。

財政部賦稅署今天表示，3、4月期統一發票中獎號碼已開出，特別獎中獎號碼為44140251，特獎中獎號碼為14715309。

排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為17張及16張；雲端發票百萬專屬獎則開出30張。

攤開中獎清冊，本期17張特別獎（1000萬元）中，多達9張消費金額在100元以下，消費金額最低者，是台中市西區忠明南路上的台糖「蜜鄰便利超市」，開出26元運動飲料發票。

同時，有民眾在新竹縣北埔鄉中山路上的「富市多生鮮蔬果超市」，僅花54元買蛋，就成為千萬元發票大獎得主。另有人在新北市新店區北新路上的麥當勞消費117元，便入袋千萬。

千萬元大獎發票中，消費金額最高者在雲林縣口湖鄉中正路上的中油，為1224元的加油發票。

16張特獎（200萬元）發票中，金額最低者為Google Play開出的33元應用程式發票；最高者為Microsoft開出的訂閱費3190元發票。

賦稅署提醒，3、4月期中獎統一發票領獎期間為113年6月6日至9月5日，中獎人應在期間內到指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部財政資訊中心指出，經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項，幸運得主有109位，獎金合計超過2億2900萬元；109位中獎得主，有81位使用載具儲存雲端發票。（編輯：張均懋）1130604

113年3、4月期統一發票特別獎號碼為44140251。 （中央社製圖）

（財政部提供）