統一發票3-4月特別獎 全家超商76元買吐司飲料中千萬
2024/5/27 11:53（5/27 12:11 更新）
（中央社記者曾智怡台北27日電）113年3、4月期統一發票獎號日前出爐，全家便利商店今天表示，本期有8名消費者花費百元內就幸運中獎，其中一名消費者僅花76元購買土司、飲料，就將千萬大獎抱回家。
今年3、4月統一發票中獎號碼25日公布，特別獎（新台幣1000萬元）44140251；特獎（200萬元）14715309；頭獎（20萬元）3組分別為86562747、79171152、77925523。
全家便利商店本期特別獎1000萬元開出1組，獎落松山車站店，消費者花費76元購買全家匠土司及FMC飲料就成為千萬得主。特獎200萬元開出2組，分別於鳳山鎮北店以及新竹荷蘭村店開出，兩名幸運得主皆花費不到百元購買麵包、飯糰等早餐品項，就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有6名消費者幸運獲得，獎項分別於台東鎮東店、高雄沿海店、虎尾興南店、新店新安店、新竹客進店，以及板橋干城店開出，最低僅花費3元影印即成為頭獎得主。
此外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家開出1組，位於台中台鐵店，這名幸運兒花費59元購買飲料即獲得100萬大獎。（編輯：楊蘭軒）1130527
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