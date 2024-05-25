統一發票3-4月千萬得主 全聯消費295元中大獎

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（中央社記者劉千綾台北25日電）113年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號今天出爐，全聯本期開出1張千萬特別獎、以及1張200萬特獎。其中1位消費者在新北市樹林八德門市消費新台幣295元，購買洗衣精、果汁等商品，即幸運獲得千萬元。

113年3、4月統一發票中獎號碼今天公布，特別獎（新台幣1000萬元）44140251；特獎（200萬元）14715309；頭獎（20萬元）3組分別為86562747、79171152、77925523。

全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎。其中特別獎開在樹林八德門市，幸運中獎者花費295元購買洗衣精、果汁等商品，即獲得特別獎1000萬元。

另1位特獎200萬元得主，則是在宜蘭冬山香和門市消費，花費641元購買生鮮肉品及蔬果，便獲得特獎200萬元。（編輯：林興盟）1130525