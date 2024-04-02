統一發票1-2月千萬獎12張 200萬獎14張
2024/4/2 10:01（4/2 10:18 更新）
（中央社記者張璦台北2日電）財政部初步統計，今年1、2月期統一發票共開出12張特別獎（新台幣1000萬元）及14張特獎（200萬元）中獎發票，總計26名幸運得主抱回高額獎金，詳細中獎清冊將於今天下午4時30分出爐。
截至目前，根據超商自行公布中獎情形，統一超商、全家便利商店、萊爾富本期共開出3張千萬特別獎；其中，最幸運的民眾在統一超商台南巿北安門市，只花45元購買一杯咖啡，就將千萬大獎抱回家。
民國113年1、2月期統一發票大獎獎號，特別獎為16620962；特獎為50008017；頭獎3組分別為73705743、90315047、10604429。
每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。（編輯：張均懋）1130402
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